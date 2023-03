Mira las declaraciones de los abogados que muestran versiones diferentes en el caso del accidente de esquí de Gwyneth Paltrow

Terry Sanderson acusó a Gwyneth Paltrow de chocar contra él y causarle lesiones graves mientras ambos esquiaban en una montaña de Utah en febrero de 2016. Sanderson había demandado inicialmente a Paltrow por US$ 3,1 millones , pero luego modificó su demanda y ahora busca más de US$ 300,000 en daños, según documentos judiciales. Paltrow busca US$ 1 en daños y perjuicios, más los honorarios de los abogados.