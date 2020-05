Las imágenes han dado la vuelta al mundo: pandilleros en ropa interior, sentados en el interior de una cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Sus celdas están siendo registradas. A partir de ahora están más encerrados que nunca, hasta se han puesto planchas de metal en las puertas a las celdas y los reclusos estarán mezclados con diferentes pandillas. El presidente del país, Nayib Bukele, alarmado ante los asesinatos en las calles —que algunos sospechan fueron ordenados desde las cárceles— dice que a partir de ahora tanto el Ejército como la Policía podrá usar fuerza letal contra estas pandillas. Las fotografías han sido criticadas por los grupos de derechos humanos. Muy lejos de allí, en el Líbano, se han producido violentas manifestaciones contra las fuerzas de seguridad del Gobierno por la falta de alimentos y los elevados precios debido al confinamiento por la pandemia. Algunos las llaman las “Protestas del hambre”. Mientras en España, ya es más del 17% de la fuerza sanitaria la que ha estado o está contagiada por el covid-19: más de 38.000 personas, y al menos 37 habrían fallecido, según medios españoles. Por eso, cuando una alta funcionaria de salud del gobierno regional de Castilla y León quiso homenajear a los fallecidos de su región —nombrándolos uno por uno— y no pudo hacerlo, y se derrumbó emocionalmente. La ronda la acabamos con cine: la pandemia ha provocado que ninguno de los grandes festivales internacionales se puedan celebrar, por eso 20 de ellos se han unido en la creación de un festival mundial por internet. Se llama We Are One A Global Film Festival, y comienza el 29 de mayo. Algunas películas se podrán ver gratis por YouTube y los beneficios servirán para luchar contra la pandemia. | #Podcast 🎧: Escucha lo último sobre el coronavirus en el podcast “Coronavirus: Realidad vs. ficción con el doctor Elmer Huerta”