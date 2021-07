Hallan huella que sería de Miguel Ángel en una obra de hace 500 años

Los expertos del museo Victoria and Albert de Londres encontraron en una pequeña estatua de hace 500 años una huella dactilar y creen que podría pertenecer al artista del Renacimiento, Miguel Ángel. El hallazgo ocurrió en una figura de color rojo oscuro que lleva el título de "Un esclavo" un boceto de hace 500 años para la elaborada tumba del papa Julio II. Los detalles del descubrimiento aparecerán en la serie documental de la BBC llamada "Secrets of the Museum".