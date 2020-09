Trump pagó menos impuestos que una familia media estadounidense, según reporte de The New York Times

El diario The New York Times publicó el domingo que el presidente Donald Trump solo pagó impuesto federal sobre la renta en cinco de los 15 años anteriores a que llegó a la Casa Blanca, reporte que él calificó como «noticias falsas». En su reportaje, el diario presenta al republicano no como un hombre exitoso de negocios, sino como un empresario lleno de pérdidas, deudas y con la intención de pagar lo menos posible al fisco. ¿Cómo es posible esto? ¿Por que uno de los hombres supuestamente más ricos paga menos que un policía o un bombero? Miguel Ángel Antoñanzas nos explica.