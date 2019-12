La nueva ley ciudadanía a refugiados de Bangladesh, Pakistán y Afganistán que no sean musulmanes desató la ira de muchas personas en ese país que acusan de racista e inconstitucional la legislación. La queja se elevó a la Corte Suprema que dio al gobierno hasta enero para probar que no es inconstitucional. El primer ministro de India, Narendra Modi, asegura que nunca se van a negar derechos a los ciudadanos musulmanes de la India mientras el gobierno se justifica asegurando que la población no musulmana de esos países son minorías perseguidas.