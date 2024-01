Ron DeSantis, precandidato presidencial republicano, dijo en el foro de CNN en Iowa que modificará la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos para que los hijos de inmigrantes indocumentados que nazcan en el país no tengan derecho de nacimiento a la ciudadanía. Aseguró que actualmente esta situación está creando un ancla en la sociedad y no se resuelve la inmigración ilegal. Además, señaló que, aunque Donald Trump dijo que reformaría esta ley, no lo hizo, pero que si él llega a la presidencia lo hará.