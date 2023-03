Informe ONU: Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua desde abril de 2018

Daniel Ortega y Rosario Murillo presuntamente ordenaron la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, al menos, desde abril de 2018, según el reciente informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, el GHREN, del Consejo de Derecho Humanos de la ONU. Los investigadores, que no lograron ingresar al país, detallaron cómo se llevaron a cabo esas violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos con el objetivo de silenciar las voces críticas. El gobierno de Ortega no reconoció el mandato del grupo y no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN. Mira el recuento del informe que te preparó Conclusiones.