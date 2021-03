Inmigrantes indocumentados que perdieron sus empleos por la pandemia sobreviven gracias a esta organización

Después de un año de pandemia, muchos inmigrantes indocumentados siguen afectados por la crisis económica. «No Us WIthout You L.A.» es una organización que ayuda a esta comunidad ofreciendo recursos en diferentes áreas como la alimentación y la educación. Uno de sus miembros reconoce que, debido a las consecuencias económicas del covid-19, han tenido que emplear más recursos para ayudar. Jaqueline Hurtado nos trae el reporte desde Los Ángeles.