Innovador cuenta que el secreto de su éxito fue una pregunta que nunca nos hacemos: ¿por qué no?

NotCo significa The Not Company y es una empresa que produce alimentos como carne, leche y mayonesa en base a plantas. Andrés Oppenheimer conversa con Matías Muchnik, uno de los fundadores de la compañía que tiene un valor de mercado de US$ 1.500 millones, según sus datos. Oppenheimer Presenta se emite este domingo 26 de diciembre a las 8:00 P.M., hora de Miami.