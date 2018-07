Andrés Oppenheimer cuestionó al presidente de Nicaragua Daniel Ortega sobre cómo debería ser el futuro de su país. Ortega aseguró que "no tiene sentido" adelantar elecciones, y rechaza la posibilidad de un referendo sobre el tema: "Si la gente dice que no, van a decir que hicimos fraude". Según el mandatario, "la oposición no acepta ninguna alternativa más que la salida del Gobierno" y que eso sería un "precedente grave".