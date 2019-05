El Ayatola Ruhollah Khomeini, jefe supremo de Irán, advirtió que un conflicto con Estados Unidos sería devastador. Además, dijo que aunque cree que no habrá una guerra, sí existirá una confrontación de ideas. Dijo que una negociación no es posible porque Irán no renunciará a su armamento. Irán rechazó, además, las acusaciones sobre supuestos sabotajes a barcos petroleros en el Golfo Pérsico.