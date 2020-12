Colombia tiene un plan de vacunación en marcha contra el covid-19 y los venezolanos que tengan un estatus migratorio irregular en ese país no están incluidos. Así lo señaló a CNN el presidente Iván Duque, quien explicó que no se trata de mezquindad hacia los migrantes si no un problema de capacidad del sistema de salud y de recursos. El mandatario dijo también que ofrecer la vacuna a todos los migrantes podría desencadenar una ola migratoria de venezolanos que quieren ser vacunados poniendo en riesgo el suministro de vacunas para los propios colombianos.