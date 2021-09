Este martes es el estreno mundial de la última película de James Bond, "No Time To Die", la vigesimoquinta del agente 007 y la última vez que Bond será interpretado por el actor Daniel Craig. Después de cinco películas personificando al espía británico y 15 años de tomar el famoso martini agitado, no revuelto, Craig dice que se va en un punto alto de la saga del agente más famoso del mundo.