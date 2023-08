Luisa González por el movimiento Revolución Ciudadana y Daniel Noboa por el Movimiento ADN se disputarán la presidencia de Ecuador en segunda vuelta. A menos de dos meses del balotaje, las alianzas y apoyos ya empiezan a manifestarse. El excandidato Jan Topic ratificó en Conclusiones que votará por Noboa. No obstante, aclara que se trata de una decisión personal y no un endoso de sus votantes. ¿Por qué Topic se decanta por la propuesta de Noboa y no por la de la correísta González? Conoce sus razones en este video.