Jimmy Fallon sigue conquistando la pantalla de televisión con su nuevo programa en NBC "That's My Jam", que presenta equipos de celebridades que compiten por obras benéficas en una serie de juegos y actuaciones basados ​​en música, bailes y trivias. Los entrenadores del programa "The Voice" Blake Shelton, Ariana Grande, Kelly Clarkson y John Legend fueron los primeros invitados de honor.