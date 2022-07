Biden dice que no puede estar seguro de que no ocurra otro asesinato como el de Khashoggi en Estados Unidos

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dice que no puede estar seguro de que no vuelva a ocurrir otro asesinato como el de Jamal Khashoggi. "Qué pregunta tonta", dijo Biden cuando un reportero le preguntó si podía estar seguro de que un crimen como el asesinato del periodista no se repetiría. "¿Cómo puedo estar seguro de nada de eso? Acabo de dejar en claro que si vuelve a ocurrir algo así, obtendrán esa respuesta y mucho más". Presionado para responder a la prometida de Khashoggi, quien dijo que la sangre de la próxima víctima de Mohammed bin Salman estaría en las manos de Biden, el presidente expresó poco pesar por celebrar la reunión del viernes. "Lamento que ella se sienta así. Yo fui directo en ese entonces. Lo soy ahora", dijo. Las imágenes de las reuniones en este video fueron seleccionadas y provistas por el gobierno de Arabia Saudita, que no permitió la presencia de medios estadounidenses durante esos momentos.