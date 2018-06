El abogado constitucional Joe Malouf explicó en CNN en Español las recientes decisiones polémicas que se han registrado en la Corte Suprema de EE.UU., como la del pastelero que se negó a realizar un pastel para una pareja gay. Malouf dijo que "el pastelero no quiere usar su creatividad como artista y no debe ser forzado a realizar algo en lo que no cree". Además, el abogado explicó los alcances del poder presidencial que tiene Donald Trump, debido a que el presidente busca otorgarse el derecho de indultarse.