El exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, no llegó a la cita con las comisiones en el Congreso de Estados Unidos que adelantan la investigación para determinar si el presidente debe ser sometido a un juicio político, pero sí hubo un nuevo testimonio de una asesora del vicepresidente Mike Pence que estuvo presente durante la llamada entre Trump y Zelensky. Mientras los demócratas se preparan para la fase de audiencias públicas la próxima semana, Trump sigue bombardeado por nuevos reportes, incluido uno de The Washington Post que dice que el secretario de Justicia William Barr se rehusó a una petición de Trump de dar una conferencia de prensa asegurando que no hubo nada malo en la llamada con el presidente de Ucrania.