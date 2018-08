La muerte de John McCain no ocasionó que la Casa Blanca izara su bandera a media asta de manera inmediata, y además, según el Washington Post, no se emitió un comunicado de prensa sobre su muerte que estaba listo desde el sábado. En cambio, Donald Trump prefirió enviar un tuit, donde expresó su profunda compasión y respeto para su familia, pero no dijo nada sobre lo que significaba la figura de McCain para Estados Unidos.