Johnson & Johnson busca declarar bancarrota para resolver demandas que afirman que sus productos causan cáncer

La compañía farmacéutica Johnson & Jonhson nuevamente intenta declararse en bancarrota para resolver miles de casos de demandas que afirman que sus talcos causan cáncer. Johnson & Johnson está dispuesta a pagar US$ 8.900 millones de dólares a los demandantes. Sin embargo, dice que con este acuerdo no estarían admitiendo irregularidades y que sus productos de talco no son dañinos.