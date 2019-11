El cantante Juanes compartió su preocupación con CNN por los enfrentamientos que se registraron este jueves y viernes durante las manifestaciones en diferentes ciudades de Colombia. “Vi muchas imágenes ayer que me llenaban de alegría, por varias razones. Veía los artistas en la calle, la gente pacíficamente protestando, lo cual es justo y es un derecho. Hoy he visto otras imágenes más violentas y obviamente me preocupa mi país y la estabilidad de todos. Creo que es una muestra de lo que está pasando en la región en general”, dijo el cantante colombiano durante un evento de promoción realizado este viernes en Los Ángeles.