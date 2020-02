Fidel Narváez: En el proceso de extradición de Assange es irrelevante si es periodista o activista

Fidel Narváez, excónsul de Ecuador en Londres, señala que el argumento de Estados Unidos de que Julián Assange no puede alegar ser periodista (porque consideran que no lo es) es irrelevante porque los derechos de libertad de expresión aplican para todos los ciudadanos. Narváez dice también que no hay evidencia de que las filtraciones dadas a conocer por WikiLeaks hayan causado daño a nadie. La entrevista con Narváez se da en el marco del inicio de las audiencias para determinar si Assange será extraditado a Estados Unidos.