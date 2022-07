"Algunos me decían que no debía estar aquí", afirma la astronauta mexicana Katya Echazarreta

Para la mexicana Katya Echazarreta, graduarse de ingeniería eléctrica representó un gran desafío académico. No obstante, la joven astronauta asegura que lo más difícil fue el rechazo que enfrentó porque hubo "momentos donde compañeros o profesores me decían que yo no debía estar ahí". Explicó que en dos ocasiones estuvo a punto de abandonar sus estudios, pero que gracias a su perseverancia hoy quiere ser un ejemplo para otras mujeres de que "sí se puede".