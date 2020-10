Kim Kardashian cumple 40 años: ¿cómo evolucionó su estilo?

Este miércoles Kim Kardashian celebra sus 40 años. Antes de saltar a la fama, su amistad con Paris Hilton impulsó su carrera en la moda, al principio con cinturones anchos y tops pequeños. En su show «Keeping Up With The Kardashians» salió al aire con un estilo más estridente para la pantalla. Durante su relación con Kayne West lo cambió todo y se convirtió en una fanática de la alta costura y los colores suaves.