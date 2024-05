En opinión del analista internacional Manuel Magaña Duplancher, la política exterior del Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se basa en “ocurrencias y no en proyectos”. Según él, hay una falta de entendimiento del manejo de las relaciones internacionales, lo que provoca que el Gobierno este a la defensiva en vez de cooperar con otros países. Además, opina que el presidente tiene “nostalgia” por la política exterior de la década de los sesenta, donde México no intervenía para que otros países no hablaran de lo que pasaba en el país.