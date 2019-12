El exlíder de la guerrilla colombiana FARC Rodrigo Londoño dijo ante el expresidente Santos que pese a que el acuerdo de paz tiene lo que le llaman el DDR, la desmovilización, el desarme y la reintegración, ellos siempre dejan a un lado el término “desarme”. “Nosotros no hicimos entrega de armas, hicimos dejación de armas. Pues no fuimos derrotados, no estábamos ante una derrota militar”, mencionó Londoño. MIRA: Timochenko: Nunca el narcotráfico nos permeó