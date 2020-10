Leopoldo López: Los que estamos en el exilio decimos: ‘Vamos a regresar a Venezuela’

El dirigente opositor venezolano y miembro fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, dio su primera rueda de prensa desde Madrid, España. López aseguró que no quería salir de su país: «Los venezolanos que estamos en el exilio le decimos a Venezuela y al mundo: «We will come back», vamos a regresar para liberarla». López agregó que no podía dar detalles de su salida de Venezuela. No lo hago para proteger la integridad de las personas que me ayudaron», dijo López.