Esta pareja puertorriqueña culpa al gobernador Ricardo Rosselló de poner en peligro su boda. Los novios comenzaron a planificar su boda poco tiempo después de que el huracán María arrasara la isla y ahora concretaron la boda, no sin dificultades, durante las masivas protestas. Su letrero dice: “por tu culpa, por poco, no me caso. ¡Renuncia ya!”.