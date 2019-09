Mario Delgado: Proyecto de Ley de Amnistía es para presos políticos, mujeres que abortaron o indígenas sin defensa adecuada

El diputado de Morena, Mario Delgado, explica que el proyecto de Ley de Amnistía que el presidente de México envió al Congreso no es un perdón para aquellos que cometieron un delito grave, sino que está pensado para darle una segunda oportunidad a jóvenes criminalizados por consumir drogas, mujeres que abortaron, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada o presos políticos. En entrevista con Carmen Aristegui, Delgado reconoce que, por tratarse de un proyecto de ley federal, de aprobarse no aplicaría a todos los posibles beneficiarios, ya que algunos de esos delitos menores se juzgan a nivel estatal. En esos casos, los congresos estatales tendrían que aprobar ese proyecto de ley, una gestión que encabezaría la Secretaría de Gobernación.