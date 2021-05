Las casas se convirtieron en los lugares menos seguros para las personas LGBTQ, dice activista

Zoe Joffre, coordinadora de procuración de fondos de IT Gets Better México, habló con CNN sobre el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Joffre se refirió a las redes seguras que intentan ayudar a jóvenes víctimas de acoso por pertenecer a la comunidad LGBTQ. «Las casas se convirtieron en los lugares menos seguros para las personas LGBTQ», dijo Jofrre y agregó que la comunidad ha vivido el infierno en casa durante la pandemia de covid-19.