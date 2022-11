Liga de Campeones: los mejores cruces de octavos de final

La Liga de Campeones ya tiene definidos sus encuentros de octavos de final, y varios viejos conocidos se volverán a ver las caras: Real Madrid vs. Liverpool; Paris Saint-Germain vs. Bayern Munich; Brugge vs. Benfica; Leipzig vs. Manchester City; AC Milan vs. Tottenham; Eintracht Frankfurt vs. Napoli; Borussia Dortmund vs. Chelsea; y el Inter de Milán se verá las caras con el Porto. Enrique Marqués evalúa desde Madrid cuáles son los choques más atractivos de esta próxima fase.

