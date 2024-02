Messi: "Desde que empecé mi carrera he tenido una relación muy cercana y linda con China"

Lionel Messi explicó en su cuenta de la red social china Weibo que su ausencia del partido del 4 de febrero entre el Inter Miami y el XI de Hong Kong se debió a una lesión, y no a otros motivos. La estrella del Inter Miami explicó que tuvo una lesión muscular y por ello no pudo participar en parte de la gira internacional del equipo. Al mismo tiempo, Messi desmintió señalamientos sobre otros motivos para no haber jugado y recalcó su estrecho vínculo con China desde que inició su carrera deportiva.