Momentos de 2021: "Spider-Man" se emociona al ver a Lionel Messi

No es secreto que una de las películas del momento es "Spider-Man: No Way Home". Y durante su visita a Francia para promocionar la cinta, el actor que interpreta al Hombre-Araña, el británico Tom Holland, fue uno de los invitados a la gala del Balón de Oro en París y allí conoció a Lionel Messi. Mira en el video la expresión en la cara del actor al conocer al astro del fútbol.