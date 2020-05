El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, explicó sus motivos para llevar una mascarilla en una reunión este lunes, luego de que en anteriores ocasiones no recomendara su uso. López-Gatell aclaró que no es enemigo del cubrebocas ni lo prohíbe, pero asegura que no hay evidencia científica de que sea un mecanismo efectivo contra el contagio de coronavirus.