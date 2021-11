El fabricante de motores de videojuegos Unity llegó a un acuerdo con el director de cine Peter Jackson para comprar Weta Digital —el estudio de efectos visuales detrás de la saga de "The Lord of the Rings"— por unos US$ 1.600 millones, entre efectivo y acciones. El acuerdo incluye herramientas, tecnología y personal de ingeniería, según dijeron ambas compañías en un comunicado este martes.