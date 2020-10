Luis Arce, ya como ganador, critica campaña de la oposición en Bolivia: La gente no escuchaba propuestas sino odio

«En esta campaña electoral se ha podido evidenciar que el único partido político que salía a proponer era el Movimiento al Socialismo. Teníamos nuestro programa de gobierno, tenemos nuestra estrategia para salir de la crisis, que la hemos planteado al pueblo boliviano en todo el tiempo de la campaña. Y los partidos de derecha, que estaban en oposición y que participaron en el golpe de Estado del año pasado, lo único que hacían era referirse a temas de odio. Que Evo Morales, que si 14 años; y no había propuestas, la gente no escuchaba propuestas sino odio. Lamentablemente, ese odio llegó a formar parte del programa de gobierno de los partidos de la derecha cuando la población necesita propuestas para salir de la crisis profunda que está viviendo el país. No solo económica, sino sanitaria y también educativa», es la reflexión del ganador de la elección presidencial en Bolivia Luis Arce en Aristegui. LEE MÁS.