“El juicio sigue su curso; no puedo dar declaraciones. Tengo mil historias […] no me enteré de nada hasta que me dijeron que (Michelle) Bachelet habló de esto. Viva el periodismo venezolano, los infociudadanos, todo el poder de las redes”, dijo el periodista venezolano Luis Carlos Díaz ante medios que esperaban su salida del Helicoide tras la audiencia de presentación ante la justicia en la que fue imputado por instigación a delinquir y en la que se le otorgó libertad condicional. Varias organizaciones civiles condenaron la detención y los cargos presentados en contra de Díaz.