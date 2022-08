Madonna muestra su nueva dentadura en el programa Jimmy Fallon

Madonna promociona su nuevo álbum "Finally Enough Love", el cual contiene los éxitos que la llevaron a la fama. En una entrevista para el programa de "The Tonight Show" con Jimmy Fallon, la cantante le mostró al presentador su nueva dentadura que, dijo, es un regalo de cumpleaños. Además, reveló anécdotas de cuando comenzó en la música e incluso habló de la profesión que habría escogido si no hubiera sido cantante.

