Esposa e hijo de Maduro, entre los candidatos a las elecciones parlamentarias en Venezuela

Este 6 de diciembre habrá en Venezuela elecciones parlamentarias marcadas por la controversia. Organismos como la OEA y la Unión Europea consideran que los comicios no cumplen con las garantías mínimas, mientras países como Estados Unidos, Colombia y España ya han dicho que no reconocerán los resultados. La oposición, hoy mayoría en el Parlamento, no participará en la jornada electoral, por considerar que las elecciones son fraudulentas. Osmary Hernández nos tiene el reporte.