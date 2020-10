5 cosas: Maduro dice que no le importa quién gane las elecciones presidenciales estadounidenses

En México, la Comisión Nacional de Búsqueda de personas informó del hallazgo de 59 cuerpos encontrados en fosas clandestinas ubicadas en el estado de Guanajuato. Según las autoridades, se inició la investigación luego que los vecinos denunciaron su existencia. En una conferencia de prensa, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que no tiene preferencia sobre quién debe ser el próximo presidente de Estados Unidos. En tanto, en Estados Unidos, el exfuncionario de la administración de Donald Trump que en 2018 se declaró parte de la resistencia y escribió una carta abierta en el diario The New York Times y luego un libro con críticas al mandatario, acaba de revelar su identidad. Se trata de Miles Taylor, jefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional cuando la jefa era Kirstjen Nielsen.