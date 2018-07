¿Tendrá éxito la segunda parte de "¡Mamma Mía!"?

Hollywood ha dejado claro que le apuesta a las segundas partes. Estas son algunas de las mejores secuelas que se estrenan este fin de semana en el cine: "Mamma Mia: Here We Go Again", "The Equalizer 2"y "Unfriended: Dark Web". Nuestro "Ojo Crítico" nos presenta cuáles son esas segundas partes que ya se pueden ver en el cine. ¿Cuál irás a ver?.