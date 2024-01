La candidata presidencial opositora de Venezuela María Corina Machado informó en entrevista con Fernando del Rincón, de CNN, que cuatro miembros de su equipo de campaña llevan desaparecidos más de 24 horas y señaló que no sabe de qué se les acusa porque no tienen acceso a los expedientes. El movimiento político de Machado, Vente Venezuela, había denunciado los casos como detenciones. CNN se comunicó con el Ministerio Público para solicitar información sobre estos reportes, pero no obtuvo respuesta.