Marilú Rasso, codirectora de la docuserie ‘La Ruta de la Trata’, explica los diferentes elementos de este delito y cómo interactúan entre sí para dar pie a un negocio muy lucrativo. Rasso sostiene que la parte final de la cadena y la más relevante son los consumidores, ya que sin un mercado que demande los resultados que deja la trata de personas, los delitos que se cometen bajo ese rubro no tendrían sentido. Es decir, si no hubiera consumo, no existiría la trata de personas.