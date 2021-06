Conoce el impacto económico del aceite de argán en la industria de la belleza

En Marruecos, el creciente uso del aceite de argán en la industria de la belleza ha creado una nueva demanda mundial. Como producto cosmético utilizado en tratamientos de restauración capilar y contra el envejecimiento, un litro de aceite de argán pasó a costar entre US$ 30 y US$ 50 dentro de Marruecos, y US$ 250 en el mercado internacional.