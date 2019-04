La nueva película de Marvel, “Avengers Endgame” es la última entrega de la saga de “The Avengers” y ya recaudó US$ 60 millones en su noche de estreno. Eso la hace película más ganadora en esa noche en toda la historia. Avengers Endgame supera incluso a “Star Wars: The Force Awakens” de Disney, que recaudó US$ 57 millones en su noche inaugural. Mira más aquí