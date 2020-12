«Si la justicia no llega, pero ayuda a otros, está bien», dice miembro de la familia LeBarón en el monumento a las víctimas de la masacre en Bavispe

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró el monumento en honor a las víctimas y sobrevivientes de la masacre de las familias Langford, Miller y Johnson, en Bavispe, Sonora. Kenneth Miller, padre y abuelo de las 9 víctimas asesinadas en 2019, visitó el monumento y dijo a CNN que «hay muchísimos casos en este país que no se resuelven, hay miles y miles de cuerpos que no han podido identificar y pues ojalá que la luz que está abriendo este que brille a todo el país para otros inocentes y otros casos que no tienen voz». MIRA:López Obrador inaugurará un monumento en honor a la familia LeBarón