Este lunes se conocieron mensajes de texto de un agente de la Patrulla Fronteriza acusado de derribar intencionalmente a un inmigrante; según el embajador de Venezuela en Rusia, las sanciones de EE.UU. le han costado US$ 130.000 millones al país; EE.UU. interceptó cuatro bombarderos y dos cazas rusos en Alaska; la primera tormenta subtropical con nombre de la temporada 2019 se llama Andrea; y el autor de la serie ‘A Song of Ice and Fire’ que inspiró ‘Game of Thrones’, habló sobre sus próximas novelas.