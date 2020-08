“El enemigo invisible covid-19 se extendió por todo nuestro país y tuvo un impacto sobre todos nosotros, mis grandes condolencias a las personas que han perdido a alguien querido y mis oraciones por quienes estén enfermos o sufriendo; sé muy bien que algunos se sienten ansiosos o sin esperanza, quiero que sepan que ustedes no están solos. Mi esposo y su gobierno no van a parar de luchar hasta que exista un tratamiento efectivo o una vacuna efectiva para todos. Donald no va a descansar hasta que ayude a todo quien haya sufrido o que haya tenido algún impacto por esta pandemia”, dijo la primera dama de Estados Unidos durante su discurso para segunda noche de la Convención Nacional Republicana.