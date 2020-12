Mira completo el mensaje de fin de año del presidente electo Joe Biden en español

“Esta ley es el primer paso, es como un cuota inicial para poder abordar la crisis, hay mucho por hacer todavía. A principios del año que viene voy a presentar al Congreso mis planes para los siguientes pasos, necesitamos más ayudas”, dijo el presidente electo de EE.UU. Joe Biden al referirse al paquete de ayuda económica aprobado por el Gobierno.Biden también se refirió al quebrantamiento de la seguridad cibernética aún en investigación: “Todavía hay mucho que no sabemos de ese ataque sobre todo el alcance de los daños que ha podido ocasionar. Este ataque constituye un gran riesgo para nuestra seguridad nacional fue muy bien planeado y tuvieron éxito porque el gobierno federal no estaba preparado”. “La administración de Trump necesita hacer una atribución oficial, esto sucedió durante la presidencia de Donald Trump cuando él no estaba pendiente, todavía tienen la responsabilidad como presidente de defender los intereses estadounidenses en las próximas cuatro semanas todavía, pero estén tranquilos que si él no lo toma en cuenta o no lo toma en serio, yo sí lo haré. Me siento muy decepcionado por la respuesta del presidente Trump”, concluyó el presidente electo sobre ese tema.