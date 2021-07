El músico Wilfrido Vargas no ahorró palabras para expresar el dolor que él, como persona y artista, sufre por la inesperada muerte de su amigo Johnny Ventura. El también dominicano, sin embargo, sentenció que el merengue no puede morir "porque no sabe hacerlo", pero explicó que esta dolorosa pérdida "es el golpe al hígado del género".